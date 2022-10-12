Çarşamba Halk Kütüphanesi çalışmaları devam ediyor

Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı, AVM içerisindeki halk kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Çarşamba Halk Kütüphanesi'nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından, ilçeye kazandırılan Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı AVM içerisindeki halk kütüphanesi olma özelliğine sahip Çarşamba Halk Kütüphanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de ilk olacak olan Çarşamba Halk Kütüphanesinin içerisinde konferans salonları, söyleşi, çay içme, kitap kafe gibi alanları da olacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'ya kazandırılan halk kütüphanesinin hem öğrencilerin hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geniş kapsamlı olacağını belirtti. Üniversite kenti Çarşamba'da öğrencilerin derslerini çalışıp sınavlarına hazırlanacakları, vatandaşların da rahatlıkla yararlanabilecekleri bir kütüphaneyi ilçeye kazandırdıklarını açıklayan Başkan Halit Doğan, “İlçemizde Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'nden İletişim Fakültesine toplamda 3 fakülte, 2 meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapıyoruz. Çarşambamızda binlerce öğrencimiz öğrenim görüyor. Bu özellikler baz alındığında ilçemize kazandırdığımız Türkiye'nin geniş kapsamlı AVM içerisinde ilk kütüphanesi olma özelliğine sahip Çarşamba Halk Kütüphanemiz ilçemize büyük değer katacaktır. Gençlerimiz, öğrencilerimiz kütüphanemizde sınavlarına hazırlanma imkanı bulacaklar, diledikleri kitaplara ulaşma imkanı bulacaklar. Vatandaşlarımızın da oldukça fazla yararlanacakları bir kütüphane olacak. İlçemize, öğrencilerimize vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.