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Çarşamba Havalimanı'ndan 1 milyon 128 bin yolcuya hizmet

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan yılın ilk 11 ayında 1 milyon 128 bin 788 yolcu hizmet aldı.

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan yılın ilk 11 ayında 1 milyon 128 bin 788 yolcu hizmet aldı.


Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Zülkif Dağlı, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2022 yılı Kasım ayı yolcu trafiği iç hatta 88 bin 587, dış hatta 8 bin 37, toplamda ise 96 bin 624 olarak gerçekleşmiştir” dedi.


Uçuş istatistikleri hakkında bilgi veren Vali Dağlı, “Kasım ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1085'i iç hat, 83'ü de dış hat olmak üzere toplamda 1168, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplamda 846 ton olmuştur. Ocak-kasım döneminde ise toplam yolcu trafiği 1 milyon 128 bin 788, uçak trafiği 13 bin 153, yük trafiği ise 12 bin 148 ton olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

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