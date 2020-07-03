Çarşamba ilçesinde maske denetimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vatandaşlara yönelik maske denetimi yapıldı. Maske takmayan çok sayıda vatandaşa 900 TL'lik cezai işlem uygulandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin Tarihi Köprüsü üzerinde maske denetimi gerçekleştirildi. Yapılan maske denetimlerinde vatandaşların maske takıp takmadığına bakılırken, emniyet ekipleri vatandaşları sık sık maskeyi doğru takmaları konusunda da uyardı.

Yapılan denetimler sırasında ilginç görüntülerde yaşandı. Maske takmadan elektrikli bisiklet ile Tarihi Köprü'den geçmekte olan bir vatandaş, polis memuru tarafından durduruldu. Maske takmaması nedeniyle cezai işlem uygulanması için kimliğinin istenmesi üzerine vatandaş, maskesini takarak kaçmak istedi. Ancak polis memurunun dikkati, vatandaşın kaçmasını engelledi. Polis memurunun durdurması üzerine 'cuma namazına gideceğini' söyleyen vatandaş, bir süre kimliğini vermemekte ısrarcı oldu.

Tarihi Köprü üzerinde yapılan denetim gün boyunca devam etti.