Çarşamba Kano Tesisi'nde çalışmalar sürüyor

Samsun Çarşamba Belediyesi tarafından ilçeye yapılan olimpik standartlarda Türkiye'nin ilk durgun su kano yarış parkuru olma özelliğine sahip ‘Çarşamba Uluslararası Su Sporları Tesisi'nde çalışmalar devam ediyor.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ile Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, tesise kazandırılacak 25 milyon TL değerindeki Kano Tesisleri Hakem ve Kayıkhane Binası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

“Sporun her branşında varız”

Başkan Halit Doğan yaptığı açıklamada, “Sporun kenti Çarşambamızda ragbiden kanoya, basketboldan tekvandoya her branşta varız. İlçemizde sporcularımızı desteklemeye, Çarşambamıza yeni spor yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Çarşambamız kano branşında da güzel başarılar elde eden, yetenekli sporcuları olan bir ilçe. 3 bin 350 metrekarelik bir alana, 25 milyon 400 bin TL değerinde bir Kano Tesisleri Hakem ve Kayıkhane Binası inşa ediyoruz. Bina çalışmalarının yaklaşık 360 günlük bir süreç içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah tesisimiz tamamlandığında ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmış olacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sporcularımıza en iyi imkanları sunmak, Çarşambamızı en güzel şekilde temsil etmek en büyük mutluluğumuz” dedi.

Geçen aylarda imzası atılan ve 360 günlük bir süreç içerisinde yapımının tamamlanması beklenen 25 milyon 400 bin TL değerindeki, 3 bin 350 metrekarelik bir alanda yapımı devam eden Kano Tesisleri Hakem ve Kayıkhane Binası'ndaki çalışmalar devam ediyor.