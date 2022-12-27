Çarşamba Kapalı Yüzme Havuzu yükseliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden olimpik standartlardaki yüzme havuzu inşaatını inceleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Sporun kenti Çarşamba; gelişiyor, büyüyor ve yeni yatırımlar kazanıyor” dedi.

Çarşamba'da spora ve sporculara yönelik yatırımlar devam ediyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yapımı devam eden yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzunun çalışmalarını yerinde inceledi. Çarşamba Belediyesince toplamda 6 bin 270 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzu Çarşamba'ya büyük değer katacak. Çalışmaları devam eden havuz 2 bin 620 metrekare olup içerisinde aynı zamanda çocuk havuzu ve seyirci tribünleri de yer alacak. Uluslararası standartlar gözetilerek hayata geçirilen yüzme havuzundan sporcular, çocuklar, gençler ve engelli bireyler en iyi biçimde faydalanabilecek. Engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği yüzme havuzunda tribün kısımları dahi özenle planlandı.

Sporun kenti Çarşamba

Çarşamba'da her türlü spor branşını desteklediklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamız spora ve sporcuya yaptığı yatırımları ile örnek de olan bir ilçe. Biz ilçemizde birçok spor branşını destekliyoruz, Çarşambalı sporcularımız da hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda bizleri başarıyla temsil ediyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Gençlerimiz eğitimlerinin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri, hayatlarına katkıda bulanabilecek aktivitelerle, spor dallarıyla ilgilensinler istiyoruz. Bu manada da Çarşambamıza güzel yatırımlar kazandırdık. Yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzumuz da bu anlamda önemli bir değer olacaktır” ifadelerini kullandı.

Geleceğin yüzücüleri yetişecek

Başkan Doğan, “Yüzme havuzu projemiz, uluslararası standartlarda, özenle hazırlandı. Çalışmalarımıza geçtiğimiz ay başlamıştık, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yarı olimpik havuzumuz 400 metrekare, çocuk havuzumuz ise 95 metrekare olacak. İnşallah havuzumuz tamamlandığında hem sporcularımız hem gençlerimiz, engelli kardeşlerimiz rahatlıkla faydalanabilecekler. Çocuk havuzumuzda da geleceğin yüzücülerini yetiştirebilmeyi umut ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza da uygun bir tesis olacak. İlçemiz ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.