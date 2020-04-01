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Çarşamba maske üretiyor

Çarşamba Kaymakamlığı’nın desteği ile Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde yüz maskesi üretimine başlandı.

Çarşamba Kaymakamlığı'nın desteği ile Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde yüz maskesi üretimine başlandı.


Halk Eğitimi Merkezi'nde maske üretilen atölyeyi İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, gönüllü öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler tarafından üretim yapılan atölyeyi ziyaret ettiler.


İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, maskeleri ve üretim süreçlerini inceleyerek çalışanlara, bir karşılık beklemeden bu zor günlerde çok önemli ve değerli bir iş yaptıklarını belirterek teşekkürlerini iletti. Halk Eğitimi Merkezi çalışanları tarafından 12 bin adet maske üretilmesinin hedeflendiği belirtildi.


Maskelerin öncelikle cezaevi, ihtiyaç halinde Devlet Hastanesi çalışanları, diğer resmi kurumlar ile evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz olarak verileceği ifade edildi.

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