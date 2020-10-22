“Çarşamba Medya Akademisi” başvuruları başladı

Samsun Çarşamba Belediyesi'nin gençlere yönelik organize ettiği başarı durumuna göre tam zamanlı/yarı zamanlı iş imkanı sunan "Çarşamba Medya Akademisi"nin başvuruları başladı.

Sosyal medya, metin yazarlığı, haber yazma teknikleri, fotoğraf çekimi, temel tasarım teknikleri, video çekim dersleri ve daha pek çok farklı alanda derslerinin verileceği ve 7 gün sürecek olan Akademi 2-9 Kasım 2020 günleri, 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

2 Kasım'da başlayacak Çarşamba Medya Akademisi'nde katılımcılar, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan'dan “Etkili İletişim ve İnsan Psikolojisi”, ünlü televizyoncu ve spor yorumcusu Haldun Domaç'tan “Televizyon Yayıncılığı”, A-Spor program yapımcısı ve sunucu Mustafa Göksu'dan “Program Sunuculuğu-Spikerlik ve Diksiyon”, sosyal medya fenomeni Abdi Baktur'dan “Sosyal Medya-Dijital Medya İçerik Üretimi”, dijital medya yazarı ve sosyal medya uzmanı Ahmet Melih Karauğuz'dan “Yeni Medya”, yazar Emine Şimşek'ten “Metin Yazarlığı” konularında interaktif bir eğitim ortamında bir araya gelerek, dersler alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu, 15-35 yaş aralığındaki herkesin başvurabileceği Çarşamba Medya Akademisi'ne katılımcılar, başvuru formlarının değerlendirilmesi sonrası gerçekleşecek online mülakatlar ile seçilecek. Bütün katılımcılara sertifika verilecek olan Çarşamba Medya Akademisi'nde başarılı katılımcılar ödüllendirilecek. Eğitim sonrası her katılımcı bitirme projesi hazırlayacak bu projelerde başarılı olanlara tam zamanlı/yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak.

İstihdam şansı da olacak

Akademi hakkında açıklama yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Medya sektörüne yönelmeyi düşünen gençler için sektöre dair bilgi almaları ve alanında işinin ehli kişilerle bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapmaları amacıyla Çarşamba Medya Akademisi'ni hayata geçirdik. Teknoloji çağı ile birlikte medya ve sosyal medya daha çok önem kazandı. Genç nesil de özellikle sosyal medya ya yöneldi. Bu alanlarda ülkemizde uzmanlar yetişiyor. Bizde işinin ehli kişileri ilçemize getirerek gençlere bir haftalık yoğunlaştırılmış medya eğitimi verme kararı aldık. Çarşamba'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne ev sahipliği yapıyoruz, gençlerimizin bu imkândan faydalanmalarını istiyorum. Akademiye katılmaya hak kazanan gençlerimize ödül ve sertifika haricinde başarı durumuna göre istihdam şansı da yakalayacak” dedi.

Başvurular 22-30 Ekim 2020 günleri arasında Çarşamba Belediyesi'nin "www.carsamba.bel.tr" sitesinden alınacak.