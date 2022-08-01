Çarşamba Mekanik Otoparkı da bitiyor

Kaba inşaatı tamamlanan otopark, test aşamasından sonra hizmete alınacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in çizdiği vizyon doğrultusunda kentin alt ve üst yapı sorunlarına neşter vuruluyor. Samsun merkez dahil ilçelerdeki en önemli sorunlardan biri olan otopark sorununu son teknolojik yatırımlarla çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi'ndeki eski pazar yerinin bulunduğu 1880 metrekarelik alanda 5 katlı 214 araç kapasiteli otopark inşa etti. Yerli mekanik sistemle çalışacak otoparkta otomobilleri sürücüler değil, asansörlü mekanik sistem park edecek. Araçlar yine aynı sistemle park alanından alınıp sahiplerine teslim edilecek. İlçe trafiğine nefes aldıracak projenin kaba inşaatı tamamlandı. Test aşamasından sonra hizmete alınacak olan otopark, Çarşamba'ya nefes aldıracak. İlçe halkı da yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirdi. İlçenin doğu yakasına yapılan otoparkın ardından batı yakasına da otopark inşa edilecek. Öte yandan Havza'da da yapımı süren mekanik otopark da kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacak. Bunun yanı sıra Ladik, Vezirköprü, Canik ve İlkadım ilçelerine de yeni otoparklar yapılacak.

SASKİ'de yangın tatbikatı

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü bağlı şubelerde yangın tatbikatı yapıldı. SASKİ Genel Müdürlüğü Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği; bu yılki yangın eğitim ve tatbikatı Asarcık Şube Şefliği ile Kavak, Ladik, Havza ve Vezirköprü İlçe Şube Müdürlüklerinde gerçekleştirildi. İlçe Şube Müdürlerinin ve çalışan tüm personelin katıldığı tatbikatta İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından yangın çeşitleri, başlangıç yangınlarına müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgi verildi.

Tatbikatın personelin bilgilendirilmesi açısından faydalı olduğu, amacına ulaştığı, bu tür tatbikatların diğer ilçelerde de belirli zamanlarda yapılacağı belirtildi.