Çarşamba MTAL'de anlamlı proje

Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) “Teaching in Digital Age" başlıklı projeyi yürütüyor.

“Teaching in Digital Age” isimli proje kapsamında, Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen, İtalya'nın koordinatörlüğünde yürütülen projede ortak ülke olarak Türkiye, Romanya, Polonya ve İspanya bulunurken Çarşamba'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2018-2020 yılları arasında yürüttüğü proje kapsamında İtalya, Polonya ve Romanya ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bu ziyaretler ile öğretmen ve öğrenciler dijital hak ve sorumlulukları, siber güvenliği ve dijital ticareti öğrenme; farklı kültür ve gelenekleri ise tanıma fırsatı buldular. Şubat ayının ilk haftası İspanya hareketliliğine katılacak olan Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mayıs ayının son haftasında projenin son toplantısına ev sahipliği yapacak.