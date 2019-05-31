Çarşamba MYO 350 mezun verdi

Çarşamba Göl Restoran bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Velilerin, öğrencileri yalnız bırakmadığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, daha sonra konuşmalara geçildi.

Açılış konuşmasını yapan Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, öğrencilere hitaben, “Ülkemizin kalkınabilmesi için yetişmiş ara insan gücüne ihtiyaç duyulması amacıyla yola çıkılarak kurulmuş olan yüksekokulumuzda tüm derslerinizi başarılıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandınız. İlerideki başarılarınızın bizlerin gurur kaynağı olacağını belirtir, sizleri ve velilerinizi kutlarım” dedi.

Aydemir'in ardından konuşma yapan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, “Çarşambamız için, öğrencilerimiz için çok güzel bir gün. Öğrencilerimize söylemek istediğim birkaç husus var. Gerçekten bakıldığında çok isabetli bir tercih yapmışsınız. İstihdam imkanı olan, hemen iş bulabilme imkanı olan alanlardan mezun oldunuz. İstihdam alanında önünüz açık. Tabiî ki hayat okulda öğrenilenlerden ibaret değil. Sürekli bilgilerimizi yenilememiz gerekir. Bu bilgilerimizin üzerine koymamız ve hayattan umutlu olmamız gerekmektedir” diye konuştu.

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı da konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Batı, mezun olan öğrencileri mezunlar koordinatörlüğü ile ilerleyen süreçte irtibat halinde olmaları gerekliliğini vurguladı.

Konuşmaların ardından ödül töreni ve diploma törenine geçildi. Diploma ve ödüllerin takdiminin ardından mezun olan 350 öğrenci hep birlikte kep attı.

Mezuniyet törenine ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Osman Karagöz, akademisyenler, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.