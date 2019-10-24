Çarşamba OSB dosyası Bakan Varank'ta

Bazı programlara katılmak için Samsun'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 2020 yatırım programına alınması için hazırlanan dosya teslim edildi.

Samsun'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz Samsunlu işadamı Cemal Yeşilyurt'un misafiri olarak bir araya geldiler.

“Çarşambamıza hayırlı olsun”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba'nın geleceğine değer katmak, hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve gelir düzeylerini arttırmak için çalışıyoruz. Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi ilçemizin ekonomisine ve istihdamına sunacağı katkıları biliyoruz. Şehrimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinin 2020 yatırım programına alınması ve alt yapı inşaatına başlanması için hazırladığımız dosyayı teslim ettik. Bakanımız Mustafa Varank'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çarşambamıza hayırlı olsun” dedi.