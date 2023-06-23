Çarşamba OSB'de korkutan yangın

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımı süren Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika binasında çıkan yangın korkuttu.

Olay, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi'nde bulunan Çarşamba OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OSB'deki bir fabrika binasının içerisinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında dumanlar yükseldi. Fabrika içerisindeki işçiler duruma müdahale etti ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın haberini alan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.