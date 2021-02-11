İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşamba OSB'den parsel talebinde bulunan firmalara tahsis kararı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde parselinin üzerinde talep alan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) son gelişmeler Samsun Valisi Doç.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parselinin üzerinde talep alan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) son gelişmeler Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.


Samsun'un Çarşamba ilçesinde üretim ve istihdamın artmasına büyük bir katkı sağlaması beklenilen ve planlanan sanayi parselinin üzerinde talep alan Çarşamba OSB'deki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıda, OSB'den parsel talebinde bulunan firmalara tahsis yapılabilmesi ve OSB'nin ivedilikle faaliyete geçebilmesi için yapılacak alt yapı ve diğer çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.