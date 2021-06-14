Çarşamba Ovası'nda çeltik ekim alanı yüzde 25 arttı

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda ekim alanı yüzde 25 artan çeltikte üreticiler yüksek verim bekliyor.

Çarşamba Ovası'nda mayıs sonu itibarıyla çeltik ekimi için yapılacak olan başvuruların 25 Haziran tarihine kadar uzatıldığını söyleyen Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, devam eden başvurulara halen talep geldiğini, geçen yıl ekim yapılan çeltik alına göre bu sene ilçede yüzde 20-25'lik oranda bir artış olduğunu açıkladı. Aydemir, "Geçen yıl, yaklaşık 11 bin dönümlük alanda çeltik yapıldı. Bu sene de geçen seneye göre biraz daha fazla. Yaklaşık 14 bin dönümlük çeltik yapıldı. Geçen yıl çeltik ekiminde fiyat bakımından çiftçilerimizin yüzü güldü. 4 TL'nin üzerinde fiyat verilmişti. Bunun yanı sıra çiftçilerimize, dönüm başı 66 TL destek verildi. Ayrıca ton başı 100 TL destek verildi. Bu durumdan çiftçilerimiz memnun" dedi.

Kimi çiftçinin çeltik yerine soya da yetiştirdiğini bildiren Muammer Aydemir, "Soya ile çeltiği karşılaştıracak olursak, soyanın kilosuna 60 kuruş destek verildiği zaman çiftçiler biraz daha soyaya yöneldiler. Bir de pandemiden dolayı çiftçilerimizin tarıma ilgisi arttı” diye konuştu.

Aydemir, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da güzel bir rakam beklediklerini çeltik, mısır, soya gibi birçok ürünlerde güzel haber umduklarını belirterek, özellikle fındık fiyatında iyi bir fiyat olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

“Geçen yıl 100 dönüm yaparken bu yıl 15 dönüm yaptık”

20 yıldır çeltik ekimi yapan Aşağı Kavacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Aslan, çeltiğin yapım aşamasından ve hasat döneminden bahsederek, "20 yıldır çeltik yapıyoruz. Geçen yıl 100 dönüm yaparken, bu yıl 15 dönüm yaptık. Önceden çeltiğin ekimi çok zordu. Şimdi lazerle yapılıyor ve bu çok basit. Yeri sürüyoruz, lazerliyoruz ve ekime hazır oluyor. Hasadını da biçerdöver ile yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Çeltik, boş arazilerde yapılacak en iyi mahsul”

Aslan şunları söyledi: "Geçen sene çeltiğin verimi çok iyiydi. Şimdi çeltik yaptığımız araziler hep fındık oldu. Çeltiğin ekim alanı daraldı. Örneğin, geçen sene 100 dönüm yer vardı. Bu sene ise 15 dönüm yerimiz var. Dönüm başına yaklaşık 900 kilo elde ediyoruz. Toplam ise 14-15 ton civarı çeltik alıyoruz. Geçen yıl da 100 dönümlük yerden 88 ton çeltik aldık. Fiyatları da çok iyiydi. Yaklaşık 3 bin kilo çeltik alınıyor. Fiyatlarda 4 TL'nin üstünde olduğu zaman çiftçinin yüzü gülüyor. Bu yüzden çeltik, boş arazilerde yapılacak en iyi mahsul."