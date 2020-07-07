İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşamba Ovası'nda iklim değişikliği tehlikesi

Tüm dünyada olduğu gibi Samsun’un Çarşamba Ovası’nda da tarımsal üretim alanları küresel iklim değişikliklerinin etkileri görülmeye başlandı.

Tüm dünyada olduğu gibi Samsun'un Çarşamba Ovası'nda da tarımsal üretim alanları küresel iklim değişikliklerinin etkileri görülmeye başlandı.


Önceki yıllarda sel felaketleri ile mücadele eden çiftçiler, bu yıl da kuraklık ile mücadele etmesi gerekiyor. Özellikle sebze üretimin yapan çiftçiler ve seracılıkla uğraşan vatandaşlar yaşadığı sıkıntıların bu sene en başında 'susuzluk' geliyor.


Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, “Özellikle Denizler ve Sahil Mahallelerinde kanalların dahi kuruması, sondaj sularının azalmasını tespit ettik. Çözüm önerilerini ilgili birimlere ilettik. Bu çözümler önünüzdeki yıllarda karşılaşacağımız kuraklık problemini aşmamıza yardımcı olur” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.