Çarşamba Ovası'nda kivi hasadı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde giderek yaygınlaşan kivi üretiminde hasat dönemi başladı.

Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde sezonun ilk kivi hasadı yapıldı. Kivi üretimi yapan çiftçiler diğer ürünlere oranla kivinin daha kolay bir iş olduğunu söylerken, ürünlerini araziden çıkmadan sattıklarını söylediler. 25 dönüm tarlada kivi toplayan Çiftçi Semiha Elibol, kivi toplamanın kolay ama bir o kadarda titizlik isteyen bir iş olduğunu söyleyerek, "Üç yıldır kivi topluyorum. Çok kolay ve zevkli bir iş. Ağaca zarar vermemek gerekiyor. Güzelce toplanması gerekiyor. Yetiştirmesi çok zor, çok emek veriliyor yani kolay bir ürün değil. Sürekli sulama istiyor bebek gibi bakılması lazım. Başka şekilde olmaz. Çok zevkli, yapabilene öneririm ama herkesin de yapabileceği bir iş değil. Yani güzel bir iş, parası da güzel memnunuz" dedi.

Kivinin alım-satım işiyle uğraştığını belirten Mehmet Baltu, artan maliyetler nedeniyle fiyatların bu yıl biraz daha arttığını ve yapılacak düzenlemeler ile kivi fiyatlarının gerilemesini dilediklerini belirtti.