Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Dr. Şükrü Yıldırım, Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için ekimi yapılacak pancar ile ilgili Allı Mahallesi'nde yapılan toplantıya katıldı.

Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için ekim yapılacak pancar ile ilgili toplantı Allı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif Ulukaya, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman ile diğer yetkililer ve 11 mahallenin üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şeker pancarı dikme konusu görüşüldü.