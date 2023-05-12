Çarşamba Tekstilkent'te kazma vuruldu

Samsun Çarşamba'da üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çarşamba Tekstilkent'te 15 bin metrekare alan üzerinde çorap imalatı yapacak fabrika ilk kazmayı vurdu. Tekstilkent'teki fabrikalar tamamlandığında toplamda 3 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacak.

Samsun'un Çarşamba Belediyesi öncelik aş, öncelik iş ilkesi ile ilçede üretim, istihdam ve kalkınmayı arttırmaya yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tekstilkent Projesi ile Çarşamba'da 94 bin metrekare alan üzerinde 12 fabrika kurulacak, 3 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacak. Tekstil şirketi, 15 bin metrekare arazide 8 bin metrekare kapalı alanda yapılacak çorap fabrikası için ilk kazmayı vurdu. Çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanarak fabrikanın faaliyete geçmesi planlanıyor.

“Üretimde öncü kent olma yolundayız”

Tekstilkent Projesi'ne dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamız iş gücü, kültürel yapısı, tarihi değerleri ve birçok unsuruyla çok değerli ve zengin bir ilçe. Biz de ilçemizin bu zenginliğini ortaya çıkartmak, potansiyelimizi doğru değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşambamızın kendi markasını üretmesi, üretimde öncü kent olması için tüm kurum ve kuruluşlarımız, ilgililerimizle birlikte çalışıyoruz. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz ve Çarşamba Tekstilkent Projemiz ile birlikte ilçemizde üretim, istihdam ve kalkınmaya büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde fabrikalar yükselmeye devam ediyor. Çarşamba OSB'mizdeki fabrikaların ihtiyaç duyacağı ara eleman ihtiyacını karşılamak için de ilçemize kazandırılacak 100 milyon TL değerindeki ‘Çarşamba OSB Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeleri' yapım işi, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı yatırım programına alındı. İnşallah Çarşambamızı göç alır bir hale getireceğiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle bu hususta çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İlk kazma vuruldu

Teskstilkent ile 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirten Başkan Doğan, “İlçemizde potansiyel tekstil firmalarının bulunması Tekstilkent Projemiz için büyük bir avantaj. İlk etapta çoğunluğu kadınlardan oluşacak şekilde 3 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Kadınların iş yaşamında daha çok var olmaları, ilçemizde kadına yönelik istihdamın artması bizim için çok değerli. Çalışan anneler, evlerinde çocuklarını bırakıp gözü arkada işe gelmesinler diye Tekstilkent'in içinde personel çocuklarının eğitim görecekleri, yaşıtlarıyla aktiviteler gerçekleştirecekleri kreş de yer alacak. Ayrıca firmalara açık alanda sosyal donatı alanı tahsis edeceğiz. KFC Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 15 bin metrekare arazide 8 bin metrekare kapalı alanda yapılacak çorap fabrikası için ilk kazmayı vurdu. Çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanarak fabrikanın faaliyete geçmesi planlanıyor. Göreve başladığımız günden beri Çarşambamızda öncelik aş, öncelik iş parolasıyla hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Çarşambamız için en güzelini yapma gayesindeyiz. Çarşambamıza, yatırımcı firmamıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.