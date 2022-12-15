Çarşamba Tekstilkent'te yeni fabrika için imza atıldı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekstilkent'te çorap imalatı yapacak fabrika için firma yetkilileri ile imzayı attı.

Çarşamba Belediyesince ilçede üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Çarşamba Tekstilkent projesi ile ilçeye 13 tekstil fabrikası kazandırılacak. İlk etap arsa satışları gerçekleşen Tekstilkent'in ikinci etap satışları da yakın zamanda başlayacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 94 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Tekstilkent projesinde; 15 bin metrekarelik alan üzerinde çorap fabrikası yapacak olan özel firma yetkilileri ile imzayı attı.

“Firmamıza ve Çarşamba'mıza hayırlı olsun”

Tekstilkent projesine dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Tekstilkent'te, 8 parselimizin tahsis ve satışlarını gerçekleştirdik. İlk sözleşmemizi 15 bin metrekarelik alanda çorap imalat fabrikası kurmak için şirket ile imzaladık. Firma sahiplerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Katkılarından dolayı Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ayhan Sonkaya'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Tekstilkent projemiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İkinci etap satışlarımızı da yakında gerçekleştireceğiz. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz ve Çarşamba Tekstilkent projemiz ile birlikte ilçemizde üretim, istihdam ve kalkınmaya büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde fabrikalar yükselmeye devam ediyor, işe alımlar da başlamış durumda. İnşallah Çarşamba'mızı göç alır bir hale getireceğiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle bu hususta çalışmaya devam ediyoruz. Çarşamba'mız için en güzelini yapma gayesindeyiz. Hem yatırımcı firmamıza hem Çarşamba'mıza hem de Çarşambamızda istihdam bekleyen hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.