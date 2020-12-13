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Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz'ın acı günü

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz’ın annesi Didar Yılmaz bir süredir mücadele verdiği amansız hastalığa yenik düştü.

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz'ın annesi Didar Yılmaz bir süredir mücadele verdiği amansız hastalığa yenik düştü.


Samunspor'un eski başkanlarından Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı iş adamı Kazım Yılmaz'ın annesi, aynı zamanda Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Üyesi merhum Yılmaz Yılmaz'ın eşi, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Erdönmez'in kayınvalidesi Didar Yılmaz, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi 14 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'de Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'ndeki evinden alınarak Göğceli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile Kabristanlığına defnedilecek.

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