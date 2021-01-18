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Çarşamba Ticaret Borsası'ndan 55 tablet

Çarşamba Ticaret Borsası aracılığıyla Çarşamba ve Ayvacık’ta ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye klavyeli tabletler ulaştırıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası aracılığıyla Çarşamba ve Ayvacık'ta ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye klavyeli tabletler ulaştırıldı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen “#tobbküçükparmaklar” projesi kapsamında odalar ve borsalar ihtiyaç sahibi öğrencilere 81 ilde 30 bin klavyeli tablet hediye ediyor.



Çarşamba'ya 40 tablet


Bu kapsamda Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ın talimatıyla, toplam 55 adet klavyeli tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Tabletlerin 40 adeti Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir'e ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için Borsa Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Şevket Zeren ve Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar tarafından teslim edildi.



Ayvacık'a 15 tablet


15 adet tablet de Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ak'a ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için Hacı Toraman, Şevket Zeren ve Sercan Yaşar tarafından teslim edildi.


Borsadan yapılan açıklamada, “Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye'nin geleceğine imza atacaklar. Bizler de Çarşamba Ticaret Borsası olarak geleceğin umudu olan değerli öğrencilerimize güveniyor ve inanıyoruz” denildi.

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