Çarşamba Ticaret Borsası'ndan Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için Yılmaz ve yönetimine başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Yılmaz, “Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında, üyelerimizin iradelerini, demokratik bir ortamda sandığa yansıttıkları, sağduyunun hakim olduğu bir seçim gerçekleştirdik. Bu vesile ile Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na üyelerimizin büyük katkılarıyla 4'üncü defa seçildim. Karşımızda aday yoktu ancak en önemlisi üyelerimizin bizi bir kez daha kabul etmesidir. İlçemize ve üyelerimize hizmette bulunmak için Çarşamba'da görevimize devam edeceğiz. Bugün de sayın başkanımızı ziyarete geldik. Sorunlarımızı anlattık. Sağ olsun başkanımız her zamanki gibi sorunlarımız dinledi. Çözüm odaklı yaklaştı. Gerekli mercilere bizi intikal ettiriyor, orada dertlerimizi anlatıyoruz. Başkanımız var olduğu müddetçe biz odalar borsalar olarak hizmet için yanındayız ve başkanımızı her dönem olduğu gibi bu dönemde de destekliyoruz” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Yılmaz, Başkan Hisarcıklıoğlu'na, 1919 yılında Atatürk'ün Samsun'a çıkarma yaptığı Bandırma Vapuru'nun maketini, Meclis Başkanı Hacı Toraman ise coğrafi işareti Çarşamba Ticaret Borsası tarafından alınan meşhur Çarşamba pidesini takdim etti. Hisarcıklıoğlu; Yılmaz, Toraman ve ÇTB Meclisi'ne nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için teşekkür etti.

Ziyarete ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Servet Zeren ve Selim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Atsan ve Erol Akça, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, meclis üyeleri, Remzi Erdönmez Nurettin Öztekin, Mehmet Arslan, Hüseyin Işık, İlhan Peker, Mehmet Çalışkan, Murat Şen ve Genel Sekreter Sercan Yaşar katıldı.