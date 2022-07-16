Çarşamba Uluslararası Havalimanı TEKNOFEST'e yetişecek

Bu yıl Samsun'da düzenlenecek dünyanın en büyük ‘Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali' TEKNOFEST Karadeniz'e ilişkin çalışmalar sürüyor. Yüz binleri ağırlayacak havalimanı festivale kadar hazır olacak.

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda TEKNOFEST Karadeniz için devam eden hazırlıkları inceleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, festival tarihine kadar çalışmaların tamamlanacağını ve Samsun halkının büyük bir heyecanla bu festivali beklediğini ifade etti.

Bağlantı noktaları, yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları ile havalimanında dolgu alanlarına yönelik süreçlerin planladığı şekilde devam ettiğinin altını çizen Vali Dağlı, “Festivalin hazırlıklarında tüm paydaşlarımız canı gönülden çalışarak sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. Festivalin gerçekleştirileceği Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerek iyileştirme çalışmaları gerekse yoğun katılıma karşılık verecek şekilde konforlu ve modern bir alan tesis ediyoruz” dedi.

Hava şartlarından dolayı hazırlıkların daha rahat devam ettiğini paylaşan Vlai Dağlı, “TEKNOFEST kendi alanında dünyanın en önemli festivali olarak dikkat çekiyor. Böylesine prestijli bir festivale ev sahipliği yapmak şehrimiz açısından hem önemli hem de bizlere sorumluluk anlamında büyük bir rol veriyor. ‘Milli Teknoloji Hamlesi' olarak her geçen yıl artan değeri ile milyonların beğenisini kazanan TEKNOFEST için havalimanımızın kısa zamanda hazır hale gelmesini ve gerek festival esnasında gerekse bundan sonraki yıllar için TEKNOFEST Karadeniz'in adından söz ettirecek bir festival olarak anılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.