Çarşamba, üniversite şehri olma yolunda ilerliyor

Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde yer alan Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi mezunu öğrencileri, hakimlik ve savcılık sınavında önemli başarıya imza atarak Türkiye genelinde başarı sıralamasında dokuzuncu sıraya yükseldi. Başkan Doğan'da ilçede yer alan fakülte ve yüksek okullar hakkında açıklamalarda bulundu.

İlçede yer alan fakültelerin başarılarına dikkat çeken Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan “Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde yer alan Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz, hakimlik ve savcılık sınavlarında önemli bir başarıya imza atarak başarı sıralamasında dokuzuncu sıraya yükseldi. Kurulalı kısa bir zaman olmasına rağmen akademik kadrosu ve kalitesi ile Türkiye'deki Hukuk Fakülteleri arasında önemli bir yere sahip olan Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi akademik anlamda kendini kanıtlamıştır. Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi eğitim, yaşam, akademik kadro, barınma gibi özelliklerinden dolayı en çok tercih edilen hukuk fakülteleri içerisinde yer alıyor” dedi.

Çarşamba'da üç fakülte iki yüksekokulun bulunduğunu söyleyen Başkan Halit Doğan, “Hukuk fakültesi haricinde aynı kampüste İletişim Fakültesi'de yer alıyor. İletişim fakültemiz son teknoloji ile donatılmış binası ile öne çıkıyor. Öğrencilerimiz eğitimlerini alırken, uygulama yapma imkanı da yakalıyor. İletişim fakültemiz kısa zamanda eğitimi, akademik kadrosu ve teknolojik altyapısı ile farkındalık oluşturmuştur. Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, yeni yurtlar ve sosyal alanlarla Çarşamba'mız, Ondokuzmayıs Üniversitemizin önemli bir yerleşkesi haline gelmiştir. Bu süreçte en önemli rolü Çarşambalı hemşehrilerimiz almıştır, üniversiteyi ve öğrencileri benimseyen Çarşambalı iş adamları yatırımlarını öğrencilerimize yönelik yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Çarşambalılar fakültelerine sahip çıktı. Üniversite şehri olma yolunda çok hızlı mesafe kat ettik. Çarşambalı hemşehrilerimiz misafirperverliğini göstererek öğrencilerimizi kendi ailelerinden birisi olarak gördü ve kapılarını açtı. Çarşamba Belediyesi olarak bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getirerek öğrencilerimize her konuda destek oluyoruz. Öğrencilerimizle sürekli irtibat halinde olup, onlara her konuda destek çıkıyoruz” diye konuştu.

Başkan Halit Doğan, şunları söyledi:

"Çarşamba'da eğitime büyük katkı sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesine Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dersliklerini kazandıran merhum Mustafa Kemal Güneşdoğdu'yu rahmetle anıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”