Çarşamba Yeşilırmak Şenlikleri başlıyor

00'de Abdullah Paşa Meydanı'nda başlayacak.

Çarşamba Belediyesi'nin 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri'nde Elif Buse Doğan ve Eypio sahneye çıkacak.

Yeşilırmak Şenlikleri'nde ünlü sanatçı Elif Buse Doğan, 24 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00'de Abdullah Paşa Meydanı'nda hayranlarıyla buluşacak. Eypio ise 25 Haziran Pazar akşamı saat 21.00'de aynı meydanda sahne alacak.

2 Temmuz Pazar günü, saat 10.00'da Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde Geleneksel Rahvan At Yarışları yapılacak. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliği ile gerçekleşecek yarışlarda, 2023 federasyon kuralları geçerli olacak. Toplam ödülün 189 bin TL olduğu Rahvan At Yarışları'nda, yarışlar federasyon hakemleri idaresinde yapılacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri'ne tüm vatandaşları davet etti.