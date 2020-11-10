Çarşamba'da 10 Kasım töreni

Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü nedeniyle Çarşamba Belediye Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşuna geçildi. Tören alanında ve çevresindeki vatandaşların ve araçların durarak katıldığı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, mülki ve idari amirler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiir okumalarıyla son buldu.