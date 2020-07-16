Çarşamba'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Çarşamba Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti, şehitler için dua edilmesi, ilahiler, şiirler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşması, video gösterileri, konuşmalar ve 00.13'te sala okunması şeklinde devam etti.

Programa Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, 15 Temmuz Gazileri Yaşar Besler, Selim Özdemir, şehit ve gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bu akşam 4 yıl önce yaşadığımız o menfur gecenin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seslenişi ile meydanların dolup taştığı, Türk Milletinin tanklara, toplara, uçaklara, hain FETÖ terör örgütüne meydan okuduğu gecenin yıl dönümüdür. 15 Temmuz gecesi meydanlarda Şehitlerimiz oldu o gecede Çarşamba'nın meydanlarını da binlerce kişi doldurdu. Çarşamba'da da benzeri olaylar yaşanmış olsaydı beklide bu akşam burada olan bir kısım hemşehrimiz şehit olmuş, gazi olmuş olacaktı. İnsanlar sokağa çıkarken her ne pahasına olursa olsun, neyle karşılaşacağını bilmeden, bu ülkenin istiklaline ve istikbaline karşı duran güçlere karşı mücadele etmek çıktı yollara. O gece gazi olan, şehit olan tüm kardeşlerimiz bu milletin gururu ve onuru olmuştur. Aramızda Yaşar Besler ve Selim Özdemir kardeşlerimiz var 15 Temmuz gecesi gazi olan iki genç hemşehrimiz, Çarşambamızın gururları, onları canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler hiçbir zaman 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için buradayız, hepimiz için çok anlamlı bir gün. Milli birliğimize, demokrasimize karşı girişilen hain darbe girişimine karşı, milli birliğimizi ve beraberliğimizi gösterdiğimiz bir gecedir. Demokrasi tarihinde birçok darbe girişimi olmuştur, milletin seçtiği insanlar aşağılanmış, idam edilmiş, yasaklanmış, bir tür engeller çıkarılmıştır. Ama 15 Temmuz'da milletimiz topların, tüfeklerin önünde durarak şehit olmayı, gazi olmayı göz önüne alarak seçtikleri insanlara ve ülkesine sahip çıkmışlardır. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimiz minnetle selamlıyorum” diye konuştu.