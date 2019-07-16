Çarşamba'da ‘15 Temmuz' etkinliği

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü" nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 3. yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü münasebetiyle Çarşamba Belediye Meydanı'nda vatandaşlar bir araya geldi. Akşam saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program şiir dinletileri ile devam etti. 15 Temmuz gecesine dair görüntülerin yer aldığı sunumların izlendiği programda daha sonra konuşmalara geçildi.

Halkın geniş katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı konuşmasında, “15 Temmuz 2016 gecesi olduğu gibi yine bu gecede bu meydanda bir araya gelmiş olmanın, bu nöbeti devam ettiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ örgütünün çeteleri tarafından milletimize sıkılan kurşunlarla, köprünün kesilmesiyle başlayan ve günün sabahında büyük oranda kontrol altına alınmış olan darbe girişimini hep beraber yaşadık. Yine aramızda Yaşar ve Selim kardeşlerimiz var. 15 Temmuz gecesinde gazi olan Çarşambamızın gururu evlatlarımız var. Çarşamba ilçemizde çok şükür o gece bir şey olmadı ama eğer olsaydı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla gazi olmaya, şehit olmaya birer nefer olarak bu meydanı doldurmuştu. Allah o gece 251 kişiye şehit olmayı nasip etti. Halen tedavisi devam eden gazilerimiz varsa, Allah onların yardımcısı olsun ve şifalar versin. 15 Temmuz'u yaşadık. Bu ülkede, bu topraklarda, Müslüman Türk coğrafyasında, bizim tarihimiz hep kahramanlık destanları ile dolu. 15 Temmuz 2016 tarihi de bu kahramanlık destanlarından birisidir. Bu topraklarda yaşamaya devam ettiğimiz müddetçe, Müslüman Türk varlığından rahatsız olanlar içimizdeki, dışımızdaki hainlerle el birliği yaparak her zaman bize saldırabilirler. O yüzden nöbette olmaya, uyanık olmaya, akıllı olmaya gerek var. Her zaman meseleleri düşünerek, analiz etmekte fayda var. Türk milletinin korkacak hiçbir şeyi kalmamıştır. Yürüyecek çok yolumuz var. Güçlü bir Türkiye için çok çalışalım. Cumhurbaşkanımıza milletimize o gece ‘Sokağa çıkın', diyerek meydanlara insanları çağırarak bu ülkenin yeni bir kurtuluş savaşına başkomutanlık yaptığı için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Daha sonra halka hitaben konuşma yapan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnettarlığımızı arz ediyorum. Türk milleti asker bir millettir. 3 sene önce 15 Temmuz günü vatandaşımız genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla hepsi meydanlara tankların önüne, tüfeklerin önüne, uçakların önüne dikilmiştir. Aramızda olan Yaşar ve Selim kardeşlerimiz var. Onlar milli iradeye nasıl sahip çıkılır, vatana millete nasıl sahip çıkılır, onları gösteren güzel bir örnektir. 15 Temmuz'a baktığımız zaman bunun bir demokrasi mücadelesi olduğunu, milletimizin iradesine sahip çıkma mücadelesi olduğunu biliyoruz. Demokrasiye ve yönetime sahip çıkıldığını görüyoruz. Darbelere baktığımız zaman hepsinin millet iradesine yönelik olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra bizim demokrasimiz kazanmıştır. Biz burada milli iradeye sahip çıkarak, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıktığımızı görüyoruz. Milletimiz burada böyle birlik-beraberlik olduğu müddetçe, hiçbir hain darbe girişimi fırsat bulamayacaktır. 15 Temmuz'da millet idaresi en güzel cevabı vermiştir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların tamamlanması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla halka hitapta bulundu. İlahi dinletisi ile devam program saat 00.13 itibariyle tüm camilerde sala okunmasıyla birlikte son buldu.

Belediye Meydanı'ndaki programa ayrıca Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, mülki ve idari amirler, oda-dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.