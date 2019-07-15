Çarşamba'da 15 Temmuz etkinlikleri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında Göğceli Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

İlçede ki tören Göceli Mezarlığında bulunan şehitlikte başladı. Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı vekili Aytaç Çaylak, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Osman Karagöz, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve belediye meclis üyeleri, mülki ve idari amirler, dernek temsilcilerinin katıldığı şehitlik ziyaretinde daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu.

İlçe Müftüsü Osman Karagöz'ün yaptığı dua ardından şehitlik ziyareti son buldu. Kaymakam Yıldırım ve beraberindekiler ziyaret sonrası programa katılan Çarşambalı 15 Temmuz gazileri Selim Özdemir ve Yaşar Besler ile bir süre sohbette bulundu.

Göğceli Şehitliği'ndeki etkinlik sonrasında öğle namazı öncesinde Çarşamba Rıdvanpaşa Camii'nde mevlid-i şerif düzenlendi. İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve beraberindekilerin katıldığı mevlid-i şerif dualarla son buldu.

Çarşamba ilçesinde ki etkinlikler akşam 20.30'da Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek program ve 00.13'de yurt genelinde olduğu gibi ilçede ki tüm camilerde sela okunmasıyla birlikte tamamlanacak.