Çarşamba'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı Çarşamba'da coşkuyla kutlandı.

Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atılmasının 103'üncü yılına özel, 103 metrelik Türk bayrağı ile Çarşamba'da Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi, etkinlikler Gençlik Konseri ile devam etti.

Çarşamba'da 19 Mayıs etkinlikleri doyasıya yaşandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümüne özel, 103 metre Türk bayrağı ile ilçe merkezinde Fener Alayı Yürüyüşü gerçekleşti. Yoğun katılımın yaşandığı yürüyüşte, gençler ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle Çarşamba turu attılar. Kutlama programı, Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleşen Gençlik Konseri ile devam etti.

“19 Mayıs ruhunu ilçemizde yaşadık”

19 Mayıs ruhunu Çarşamba'da doyasıya yaşadıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "19 Mayıs 1919, Milli Mücadele'nin başladığı, bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı günün adıdır. 103 yıl önce, tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Samsun'umuzda yanan Milli Mücadele ateşi, bugün gençlerimizin gönlünde ilk günkü aşkla yanmaya devam ediyor. Gençlerimizin varlığı ile o ateş ilelebet yanmaya devam edecektir. 19 Mayıs kutlamalarımızda da bugünümüzün teminatı, yarınlarımızın mimarı gençlerimizin kurtuluş meşalesini ilelebet yaşatacağının ruhunu hissettik.”

Başkan Doğan, “Her alanda kendini yetiştiren, başarılı, çevresine ve insanlara duyarlı, özgüvenli gençler yetiştirebilmek için çalışıyoruz. İlçemizde spor yatırımlarımızı güçlendiriyor, gençlerimiz için yeni faaliyet alanları oluşturuyoruz. Gençlerimize güvenimiz tam. Bir ülkenin gelişmesindeki en büyük etmen iyi eğitim almış, kendini geliştiren gençleridir. Tüm genç kardeşlerimin ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; 103. yıl önce, tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Samsun'a ayak basarak kurtuluş ateşini yakan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.