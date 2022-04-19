Çarşamba'da 23 Nisan heyecanı

Çarşamba Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl da dolu dolu bir programla çocuklarla buluşacak. 23 Nisan akşamı Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleşecek programda, birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinler kapsamında; palyaço, Karagöz-Hacivat, illüzyon gösterisi, çocuk oyunları, meddah, jonglör, animasyonlar, çocuk halk oyunları ve çocuk korosu seyirciyle buluşacak. Birbirinden renkli etkinlikler ve sürprizlerin olacağı program 23 Nisan Cumartesi akşamı, 20.30'da Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleşecek.

"Çarşamba'da 23 Nisan coşkusu yaşanacak"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba'mızda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacağız. İllüzyonist, Karagöz- Hacivat, meddah, jonglör, çocuk korosu, çocuk halk oyunları ve daha nicesi. Hem çocuklarımıza milli bayram bilincini aşılamak hem de çocuklarımızın yüzlerini güldürüp onları mutlu etmek istedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek olan bu bayramda, çocuklarımızın mutluluklarını paylaşacak, sevinçlerine ortak olacağız. Çocuklarımıza armağan edilen bu kutlu bayram kardeşliğin, huzurun, çocuk olmanın bayramıdır. Bizim tek amacımız geleceğimizin teminatı, bugünümüzün güvencesi çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşaması. Bunun için de tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 23 Nisan kutlamalarımıza, çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçemizde hep birlikte doyasıya yaşayacağız. 23 Nisan akşamı saat 20.30'da Abdullah Paşa Meydanımızda buluşalım” dedi.