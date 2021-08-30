Çarşamba'da 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü münasebetiyle Samsun'un Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çarşamba Belediye Meydanı'nda yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, mülki ve idari amirler, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklama sonrası Belediye Meydanı'ndaki program son bulurken, Çarşamba Kaymakamlığı'ndaki tebriklerin kabulüne geçildi. Çarşamba Kaymakamlığı'nda Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, protokolün tebriklerini kabul etti.

İlçede gün sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi tarafından Abdullah Paşa Meydanı'nda "Açık Sahne Yaz Etkinlikleri" düzenlenecek.