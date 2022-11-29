Çarşamba'da 31 kaçak telefon ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.