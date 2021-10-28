Çarşamba'da 37 hafız icazet aldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 37 kız öğrenci icazet aldı.

Çarşamba İlçe Müftülüğü Hasbahçe Emine Uğur Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini alan 37 öğrenci için Abdulah Paşa Camisi'nde icazet merasimi düzenlendi. Düzenlenen icazet merasiminde öğrencilere hafızlık belgeleri protokol tarafından takdim edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program ilçe protokolünün konuşması ile devam etti.

"Diyanet İşleri Başkanlığı'na kayıtlı 170 bin 400 hafızımız var"

Açılış konuşması yapan İlçe Müftüsü Osman Karagöz, "37 hafızımız var. Bunların aileleri, hocaları emek verdiler. Bundan sonra her gittikleri yerde bu Kur'an-ı Kerim-i taşıyacaklarını, taşımaktan çok yaşayacaklarının temennisinde bulunuyorum. 2004 yılında başlayan kursumuz 2021 yılına kadar 100'e yakın hafız vermiştir. Şu anda ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı'na kayıtlı 170 bin 400 hafızımız var. Bundan sonraki yıllarda gelecek olan hafızlarla birlikte 200 binli rakamları yine ülkemizde fazlasıyla göreceğimize inanıyorum" dedi.

Sözlerine korona virüsten hayatını kaybeden Çarşamba İlçe Müftülüğüne bağlı Hasbahçe Yatılı Kur'an Kursu yöneticisi Emine Uğur'u anarak başlayan Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugün çocuklarımızın hafızlık icazet günü. Yine başka çocuklar da orada eğitim alıyor. Hepsini tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım da hafızlara hitaben, "Allah 'Oku' diye buyurmuş. Sizler de bunu yapıyorsunuz. Hafız oldunuz. Tebrik ediyorum. İnşallah muhafaza edersiniz. Bunu sürdürürsünüz. Buradaki hafız hanımlarımız dünyadaki en önemli şeyi, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler ama sizin ayrılacağınız var. Onun için inşallah ömür boyunca muhafaza edersiniz. Öğrendiklerinizi gençlere, küçüklere öğretirsiniz" şeklinde konuştu.

Merasim, belgelerin verilmesinin ardından öğrencilerin hafızlık yeminlerini etmeleri ile sona erdi. Merasime hafızların aileleri de katıldı.