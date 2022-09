Çarşamba'da Akülü Araç Teslim Gecesi ve Koray Avcı konseri

Çarşamba Belediyesince 88 ayrı yaşama iz bırakmak adına düzenlenen Akülü Araç Teslim Gecesi'nde ünlü sanatçı Koray Avcı vatandaşlarla buluşacak.

Çarşamba Belediyesi tarafından “Çarşamba'da Biriz, Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla düzenlenen Akülü Araç Teslim Gecesi ve Koray Avcı konseri 18 Eylül Pazar akşamı saat 19.00'da Abdullah Paşa Meydanı'nda yapılacak. Koray Avcı konseri öncesi ise Dj Onur Paskap ve Samsunlu müzisyen Atakan Karadeniz sahneye çıkacak.

Hollanda'dan yola çıkan akülü araçlar, Çarşamba'ya ulaştı. Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleşecek gecede sahiplerine teslim edilecekler. Çarşamba Belediyesi aynı zamanda konsere gelen 5 şanslı takipçiye, sosyal medya üzerinden yaptığı çekilişle Koray Avcı imzalı, geceye özel yaptırdığı tişörtleri hediye edecek.

Çarşamba'da biriz, birlikte güçlüyüz

Çarşamba'da sosyal yardım bilincinin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamızda her bir hemşehrimiz bizim için çok değerli, her bir hemşehrimiz bizim için çok özel. Biz de ‘Çarşamba'da Biriz, Birlikte Güçlüyüz' diyerek, Hollandalı iş insanı Ron Gezelle'nin bağışladığı 88 akülü aracı, 88 kardeşimize teslim edeceğiz. Her zaman söylemekten oldukça gurur duyuyorum. Biz Çarşambamızda hemşehrilerimizle gerçekten büyük bir aileyiz. İlçemiz doğasıyla, tabiatıyla, tarihi ve kültürüyle olduğu kadar sevecen, yardımsever insanıyla da kendine has, kendine özgü. Akülü araçlarımız geçtiğimiz günlerde Hollanda'dan yola çıkmıştı, pazar akşamı muhteşem bir geceyle inşallah sahiplerine ulaştıracağız. Gönüller hoş olsun, yüzler hep gülsün bizim tek temennimiz. Bu doğrultuda gecemizi güzel bir konserle taçlandırmış olacağız. Koray Avcı muhteşem şarkılarıyla bizlerle birlikte olacak. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.