Çarşamba'da arı kovanı dağıtımı

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Arıcılar Birliği işbirliği ile kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Üreticilerle yapılan toplantıda İlçe Müdürü Osman Akman, “Bu kovanların dağıtımı Soğucak ve Kestanepınar mahallelerimiz için hazırladığımız projemizin başlangıcıdır. Kurumumuz ve Birliğin ortak hedefi bu mahallelerimizde arıcılığı tekrar canlandırmaktır. Bu hedefin ilk ayağında eskiden beri yoğun olan ancak çeşitli sebeplerden ötürü azalmış olan kestane ormanlarını artırmak. Bir nevi bal ormanları oluşturmak. Diğer taraftan mevcutta arıcılık yapanların kovan sayısını artırmak, imkanı olmayıp arıcılık yapmak isteyen üreticilerimize de uygun kaynak bularak arıcılığa teşvik etmek. Kestane ormanları ile elde edilecek kaliteli ve sağlık açısından önemli olan kestane balı üretimi ve markalaşmasıyla bölgenin ciddi bir şekilde gelir seviyesini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Samsun Arıcılar Birlik Başkanı ve Merkez Arıcılar Birliği Yönetim kurulu üyesi Rasim Kaplan, “Arıcılık yapmak isteyeni birlik olarak her zaman destekliyoruz. İlçe müdürümüz projesinden bahsetti. Birlik olarak hedeflerimizle örtüşmekte. Böylelikle birlik üyelerimizin çalışmaları daha kaliteli ve verimli hale gelecektir” diye konuştu.

Program kura çekimi sonucunda kovanların dağıtımı ile son buldu.