Çarşamba'da aşıya erişimde yeni kolaylık

Sağlık Bakanı Koca tarafından devlet hastaneleri ve özel hastanelerin dışında aile hekimleri tarafından da BionTech aşısının dün itibariyle yapılabileceğini duyurması üzerine Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 yerde aşının yapılabilmesi için hazırlıklar başladı.

Belirlenen, Yeşilırmak, Sungurlu ve Çay Mahallesi Aile Sağlık Merkezlerinde yapılacak olan BionTech aşısı için personellere eğitimler veriliyor. Gerek saklama koşulları, gerek planlama açısından çok titizlik gerektiren bir aşı olan BionTech için hazırlıların tamamlanacağını söyleyen Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, "Aşıya ilişkin eğitimler tamamlanıyor. Vatandaşlar Bu hafta içi 182 ve MHRS üzerinden aile sağlık merkezlerinde de aşı olabilmek için randevu almaya başlayabilir" dedi.

BionTech'de 6 kişi önemli

İlçe Sağlık Müdürü Şevki Gülay, bir doz aşının dahi ziyan olmaması için tamamlanması gereken 6 kişinin oluşturulmasının önemli olduğunu dile getirerek, “BionTech aşısında bir flakondan çıkan 6 doz için 6 kişinin tamamlanması önemli. Örneğin 3 kişiye yaptınız diğer 3 doz bekliyor 2 saatte geçtiyse eğer o geri kalanını atmanız gerekiyor. Bu yüzdende Toplu Aile Sağlığı Merkezleri seçildi. Böylelikle de 6'lı kişileri oluşturabilesiniz" dedi.