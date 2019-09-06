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Çarşamba'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki şahıs arasında çıkan sözlü sataşmanın büyümesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki şahıs arasında çıkan sözlü sataşmanın büyümesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.


Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (29) ile E.D. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesiyle birlikte B.A. eline aldığı tüfeği E.D.'ye doğrulttu. Bunun üzerine E.D. üstünde bulunan bıçakla yaralandı. Yaralanan B.A. ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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