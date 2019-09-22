Çarşamba'da Biyokütle Enerji Santraline karşı eylem

Samsun'un Çarşamba ilçesine Biyokütle Enerji Santralinin kurulmasını istemeyen vatandaşlar ve Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Çarşamba ilçesine bağlı Eğercili Mahallesi'ne yapılacak olan Biyokütle Enerji Santraline karşı Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri ile vatandaşlar bir araya gelerek santralin yapılmaması için tepkilerini dile getirdi. Programda ilk olarak konuşan Eğercili Mahallesi Muhtarı Eğercili Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalebay, sağduyu çağrısında bulundu. Kalebay, yaşanan olayın siyasi bir boyutunun olmadığını vurgulayarak, vatandaşların birliktelik örneği göstererek Biyokütle Enerji Santraline karşı ortak bir tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, Samsun'da yetkililere seslenerek, “Bulunduğumuz alana kurulacak olan bu tesis günde 630 ton yakacağı açıklanıyor. Kurulacak olan böyle bir tesisten neden ÇED raporu gerekli değildir kararı veriliyor? Çarşamba Ovası gibi önemli bir ovanın kirletilmesine katledilmesine nasıl izin verilebilir? Tarım alanı olan bir bölgede günlük tonlarca külün suyumuza toprağımıza karışmasına, halkımızı zehirlemesine asla izin veremeyiz. Eğercili ve civar mahalleler burada kurulacak olan bu santralden sonra geriye dönüşü olmayan bir tehlikenin içine girecekler. Bu işe hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Verdiğiniz oylarla belediyeye, meclise gönderdiğiniz insanların vicdanına sesleneceğiz. Bu ovanın böğrüne hançer gibi saplanacak olan enerji santralini bir takım maddelere sığınılarak kurulmasını istemiyoruz. Aksi takdirde bu ovayı ateşe atmış oluruz. Bizleri temsil eden insanlarda buralarda yaşıyorlar. Onlara sakinlikle, sükunetli bir şekilde vicdanlarına sesleneceğiz. Hemşehrilik hakkımızı kullanacağız. Bu insanlar bizden oy alıp da bizi temsil ederken bu tesise müsaade edemezler. Önümüzde uzun bir yol var. Zor ve çetin bir yol var. Akıldan, bilimden yana el ele, omuz omuza yürüyeceğiz. Yolumuz uzun, yeni başladık. Bu ovanın kurtarılması için hepinize ihtiyacımız var.” dedi.

Yine söz alan eski Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Değerli, “Şimdi Biyokütle Enerji Santrali çevre dostudur. Size hiçbir zararı olmayacak, ürünleriniz değerlenecek. İstihdam artışı sağlanacak. Köyünüzün işsiz gençlerini çalıştıracağız diyerek çevreyi ve insanları aldatmaya çalışıyorlar. Böyle bir santralin istihdam seviyesi 10-15'i geçmez. Onlar da teknik eleman. Bunun dışında istihdama bir katkısı yok. Günde 30-40 ton ev atığı odun, sap, saman, sebze atığı güya işlenecek. Hayır. Isı elde edilecek ham maddeyi nasıl bulacaklar. Bizim bu bölgemizin üretimi buna yeter mi? Buna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye artık çöpleri ithal ediyor. Çarşamba Ovası'nı çöplük yapmak istiyorlar. Zaman içerisinde buraya gelecekler, hepinize diyecekler ki; bunlar solcuların işi, bunlar memleketin ilerlememesini isteyenlerin işi. Bunlar fitne, fesat çıkarıyorlar, bunlara inanmayın. Santralimiz çevre dostudur, çevreye zarar vermeyecektir diyeceklerdir. Peki bunların hiçbirisi yoktu da niye gizli gizli yaptınız her şeyi? Madem bölgenin istihdamına, refahına katkı sağlayacak olan böyle bir projeyi neden gizlediniz. Gizlilik tehlikenin en büyüğüdür. Dikkatli olmamız lazım. Samsun'da bu işe dur diyenlerin gücü yeter mi bilmiyorum ama birlik beraberliğimizi artırmamız lazım. Sesimizi yükseltmemiz lazım. Doğru bilgiler halkla paylaşılmalı. Ovanın çöplük olmasına izin vermeyin” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan vatandaşlar, yapılacak olan Biyokütle Enerji Santralinin ilçe halkına vereceği zararları dile getirerek, santralin yapılmaması için birliktelik örneği sergilediklerini, yetkililerin bu konu üzerinde gereken adımı atmasını istedi. Vatandaşlar yapılan konuşmaların ardından sorunsuz bir şekilde dağıldı.