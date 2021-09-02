Çarşamba'da 'çocuklar okula, veliler aşıya'

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" adlı aşı kampanyası başlatıldı.

Çarşamba İlçe Kaymakamlığı desteği, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda aşı etkinliği düzenlendi.

Kampanyaya katılan İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, 2. dozu tamamlamış bireylerin önemine vurgu yaparak, "Bugün Çocuklar Okula, Veliler Aşıya' kampanyası başlatıyoruz. Valimizin başlattığı bir kampanya. Malumunuz okullarımızı açtık. Ana sınıflarını 31 Ağustos itibarıyla açtık. Önümüzdeki 2 haftada da diğer sınıfları açıyoruz. Yüz yüze eğitim özlediğimiz bir durumdu. Bunu başlatıyoruz. Milli eğitim personellerimize, öğretmenlerimize, oradaki çalışanlara, servis şoförlerine ve 18 yaş üzerine de PCR testi zorunluluğu getirildi. Haftada 2 kez negatif olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Okullarımızda bütün tedbirleri alarak eğitim-öğretime hazır hale getirdik. Sınıflarımızda sosyal mesafeler de uygulanacak” dedi.

"Her yere ulaşarak aşı yapmayı çalışıyoruz"

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özer Özen, “Aşı önemli bir konu. Pandeminin geçen yıl bizim tüm hayatımızı nasıl sınırlandırdığını yaşayarak gördük. Belki de en çokta okullarda öğrencilerimiz, velilerimiz bu konuda sıkıntı yaşadılar. Bu sene de aynı şeyleri yaşamamak adına biz başlatılan bu kampanyada tüm velilerimiz ve okul çalışanlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. 2-5 Eylül tarihleri arasında startı verilmiş olan kampanyaya ilçe genelinde tüm mahallerimize tüm vatandaşlarımıza istek yapan veya bizim ulaşabileceğimiz her yere ulaşarak aşı yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeni sezonun başladığını ve ilçede gerekli tüm hijyen önlemlerini alındığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ise "Bizim eğitim-öğretimde alt yapıda gerekli olan tüm hazırlıkları yaptık. Özlemle ayın 6'sında tüm öğrencilerimizi okullarda bekliyoruz. Bu süreçte en çok mağdur olan öğrencilerimiz oldu. Okullarından, öğretmenlerinden uzak kaldılar. İnşallah bir daha kapanmamak üzere okullarımızı açmayı ve sürdürmeyi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

2 Eylül'de başlayan kampanya 5 Eylül'e kadar devam edecek.