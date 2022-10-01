Çarşamba'da çocuklara özel eğlence

Çarşamba Belediyesi, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde, “Çocuklarımıza Bizden Eğlence” diyerek tiyatro gösterisinden, oyun parkına birçok etkinlikle çocukları buluşturdu.

Çarşamba Belediyesi çocukların yüzlerini güldürmek ve 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde çocuklara unutulmaz anılar yaşatmak için kolları sıvadı. Onlarca çocuk, palyaço ve maskot eşliğinde, oyun parkından tiyatro gösterisine birçok etkinliğe katılarak, dolu dolu bir gün yaşadı. Çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarımız doyasıya eğlensin, yüzlerindeki gülümse hiç eksik olmasın diye güzel bir etkinlik organize ettik. Çocuklarımız tiyatro gösterisini izlediler, oyunlar oynayıp enerjilerini atma fırsatı buldular. Palyaço ve maskot da etkinliğimizde, çocuklarımızla birlikteydi. Biz güçlü yarınlarımız, geleceğimiz olan çocuklarımız için Çarşamba Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Spordan sanata, eğitimden kültüre her alanda çocuklarımızın yanındayız. Bugün de çocuklarımız için güzel bir anı oldu. Gülmek en çok çocuklarımıza yakışıyor, bizim de o gülücüklerde katkımız olabildiyse ne mutlu bize" dedi.