İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşamba'da dolmuş ve servis araçları dezenfekte ediliyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ’korona virüs’ salgınına karşı, tüm dolmuş, minibüs ve servis araçları dezenfekte ediliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'korona virüs' salgınına karşı, tüm dolmuş, minibüs ve servis araçları dezenfekte ediliyor.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çarşamba ilçesinde de 'Korona Virüs' salgınına karşı önlemler arttırılıyor. Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yapılan çalışma kapsamında Çarşamba ilçesinde bulunan ve hizmet veren tüm dolmuş, minibüs ve servis araçları dezenfekte edildi. Virüs tehlikesine karşı alınan tedbirlerin sıkı tutulduğunu aktaran Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, tedbirli ve hijyenik bir ortamda Korona Virüs tehlikesini tez zamanda atlatmayı umut ettiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.