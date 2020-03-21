Çarşamba'da dolmuş ve servis araçları dezenfekte ediliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'korona virüs' salgınına karşı, tüm dolmuş, minibüs ve servis araçları dezenfekte ediliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çarşamba ilçesinde de 'Korona Virüs' salgınına karşı önlemler arttırılıyor. Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yapılan çalışma kapsamında Çarşamba ilçesinde bulunan ve hizmet veren tüm dolmuş, minibüs ve servis araçları dezenfekte edildi. Virüs tehlikesine karşı alınan tedbirlerin sıkı tutulduğunu aktaran Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, tedbirli ve hijyenik bir ortamda Korona Virüs tehlikesini tez zamanda atlatmayı umut ettiklerini söyledi.