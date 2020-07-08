Çarşamba'da dolmuşlar denetlendi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi.
Sabah saatlerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolmuş hatlarında çalışan araçlara denetim yapıldı. Denetleme esnasında araç sahiplerinin fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.
Kurallara uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. Yapılan denetleme gün boyunca sürdürüldü.