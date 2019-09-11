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Çarşamba'da ‘Duman-7' operasyonu

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Duman-7’ operasyonu çerçevesinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde 4 farklı iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Duman-7' operasyonu çerçevesinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 farklı iş yerine operasyon gerçekleştirildi.


Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Duman-7 operasyonu kapsamında Çarşamba ilçesinde 4 farklı iş yerine operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 85 kilogram açık kıyılmış tütün ve 11 bin 240 adet tütün basılı makaron ele geçirildi.


Operasyonlarda el koyulan açık kıyılmış tütünlerle ilgili olarak 2 bin 616 TL idari para cezası uygulanırken, tütün basılı makaronlarla ilgili ise 2 iş yerine Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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