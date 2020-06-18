İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşamba'da elektrik panosu hırsızlığı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde içme suyu pompalarının elektrik panoları kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde içme suyu pompalarının elektrik panoları kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.


Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan içme suyu pompalarının elektrik panolarının kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.