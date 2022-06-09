Çarşamba'da engelsiz mezuniyet

kademe mezuniyet töreni çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veliyi bir araya getirdi. Okul bahçesi önünde çeşitli kutlamalar yapılan etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Muhammet İleri törendeki konuşmasında, “2021-2022 öğretim yılı 3. kademe mezunları mezuniyet töreninde sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Sevgili öğrenciler, tüm yıl boyunca büyük emek sarf ederek diploma almaya hak kazandınız. Ne mutlu size ki sizin için her türlü fedakarlığı gösteren ailenize böyle bir günü yaşattınız. Bizler sizin gibi özel öğrenciler ile bir arada olarak yalnızca sizlere eğitim vermedik, sizlerden de çok şey öğrendik. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Müdür İleri, törenin açılış konuşmalarının ardından, kademe mezunları mezuniyet törenine iştirak eden ve mezuniyet töreninin düzenlenmesine katkı sağlayan Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'ne ve dernek yönetimine teşekkür etti.

“Tüm öğrencilerimize hayatları boyunca başarılar dilerim”

Mezuniyet törenine katılan Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, “2021-2022 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrencilerimizi kutluyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatları süresince başarılar dilerim. Bu topraklarda yetişen evlatlarımız bizlere emanettir, onlara eğitim hayatları ve sosyal yaşantıları süresince gereken desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından öğrencilere diplomaları taktim edildi, öğrenciler diplomalarına kavuşmanın heyecanıyla hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.

Etkinliğe C¸ars¸amba I·lc¸e Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir de iştirak etti.