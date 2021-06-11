İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşamba'da ev yangını

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi zararla atlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi zararla atlatıldı.


Yangın, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi Üçköprü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet A.'ya ait 2 katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında alevler kısa sürede evin bir odasını sardı. İhbar üzerine olay mahalline gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangın sonucu evde maddi zarar oluştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.