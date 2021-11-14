İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çarşamba'da ev yangını

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu, bir ev kullanılamaz hale geldi.


Olay, Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus Çalışkan'a ait evde kalorifer bacasından çıkan kıvılcımın çatıyı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede evin her tarafını sardı. Yaklaşık 30 dakika içerisinde evin tamamının kullanılamaz hale gelirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucu herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.