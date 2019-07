Çarşamba'da Geleneksel Rahvan At Yarışları

Geleneksel Rahvan At Yarışları, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi.

Çarşamba Belediyesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, TJK ve TYAYSD işbirliği ile Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kur'an tilaveti sonrası konuşmalara geçildi. Türkiye Atlı Kızak Federasyonu Başkanı Günal Genç, etkinliği gerçekleştiren Çarşamba Belediyesine teşekkür ederek, Çarşamba ilçesinin rahvan at yarışı ile özdeşleşeceğine vurgu yaptı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, geleneksel hale gelen rahvan at yarışlarının değerinin artırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini, at yarışları geleneğinin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ve Çarşamba halkının da yoğun ilgi ve katılım gösterdiğini söyledi. Başkan Doğan, katılımlarından dolayı Çarşamba halkına şükranlarını sundu.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise, ilçede gerçekleştirilen geleneksel rahvan at yarışlarının önemli bir önem taşıdığını, yarışmaların özellikle gençlerin uyuşturucu ve internet gibi önemli bağımlılıklarının azaltılmasında etkin bir rol oynanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da, Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen yarışların her yıl daha da geliştirildiğini, Çarşamba'nın rahvan at yarışlarında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Çarşamba ilçesinin geçmiş yıllarda da rahvan at yarışlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Milletvekili Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkürlerini sundu.

Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen yarışlarda 12 ayrı alanda koşu gerçekleştirildi. Toplam ödülün 75 bin TL olduğu yarışmalarda koşular sonrasında ödül ve kupa takdimi yapıldı. Yarışlara AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Türkiye Atlı Kızak Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa

Kemal Çelik, mülki ve idari amirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Gün boyunca süren koşular sonrası program ödül töreni ile son bulacak.