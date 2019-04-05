Çarşamba'da Halit Doğan görevi devraldı

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den Çarşamba Belediye Başkanlığı'na seçilen Halit Doğan mazbatasını aldı. Ardından Çarşamba Belediye Meydanı'nda yapılan törenle başkanlık mührünü alan Halit Doğan, “Kapımız tüm hemşirelerimize açık” dedi.

Samsun'un Çarşamba Belediye Başkanlığı'na seçilen Halit Doğan işlemlerin tamamlanmasının ardından AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer ile Çarşamba Adliye Sarayı'na giderek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Sevda Aydın Bülbül'ün elinden mazbatasını aldı. Halit Doğan'ı seçilmesinden dolayı kutlayan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Sevda Aydın Bülbül, Doğan'a belediye başkanlığı süresince başarılı çalışmalar diledi.

Belediye önünde tören düzenlendi

Halit Doğan ile belediye meclis üyelerinin mazbatalarını almasından sonra Ak Parti İlçe Başkanlığı'nda toplanan Cumhur İttifakı üyeleri buradan tören için Çarşamba Belediye Meydanı'na geçti. Coşkulu vatandaşlar tarafından karşılanan AK Parti Samsun il Başkanı Av. Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer meydanda halka hitap edip basın açıklaması yaptılar.

İlk konuşan MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, seçim başarısından dolayı Halit Doğan'ı kutladı.

Çarşamba'nın Cumhur İttifakı'na yüzde 74.41 oy oranı desteği ile Türkiye'de ilk ona girdiğini söyleyen AK Parti Samsun il Başkanı Av. Ersan Aksu bütün Çarşambalılara selamladı.

“Oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diyen Çarşamba Belediye Başkanı Avukat Halit Doğan, “Cumhur İttifakı olarak Çarşambamızda alnımızın akıyla seçimi üstün başarı ile noktaladık. Değerli Çarşambalılar mazbatadaki imza sizin imzanızdır. Memleketimizin önce yollarını ve alt yapısını yapacağız. Gençlerimize kadınlarımıza iş imkanları oluşturmak için tüm kurumlarımızla birlikte çalışacağız. Biz Çarşambamıza olabildiğince geniş imkanları sağlamak istiyoruz. İnşallah Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil Kent projesini ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.

Konuşmasının sonra Çarşamba Belediye Başkanlığı mührünü alan Halit Doğan, tüm halkı selamdı. Çiçek taktim edilen Doğan, belediye önünde tebrikleri kabule ederek başkanlık makamına çıkıp koltuğa oturdu.